Fluminense x Independiente Rivadavia (ARG) onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Fluminense e Independiente Rivadavia se enfrentam pela Libertadores nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Lucas Merçon / Fluminense O Fluminense ocupa atualmente a terceira colocação do grupo C, com 1 ponto



Fluminense e Independiente Rivadavia (ARG) se enfrentam nesta quarta-feira, dia 15, às 21h30, no Maracanã, em partida válida pela Libertadores. O duelo acontece pela segunda rodada da fase de grupos da competição.

O Fluminense ocupa atualmente a terceira colocação do grupo C, com 1 ponto. Do outro lado, o Independiente Rivadavia aparece em primeiro lugar e soma 3 pontos.

Onde assistir Fluminense x Independiente Rivadavia ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela TV Globo na TV aberta, pela ESPN na TV fechada e GE TV no YouTube, com início da transmissão às 21h30.