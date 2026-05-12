Fluminense x Operário: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Fluminense e Operário se enfrentam pela Copa do Brasil nesta terça-feira (12), às 21h30, no Maracanã; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Lucas Merçon / Fluminense Fluminense e Operário empataram no jogo de ida



Fluminense e Operário se enfrentam nesta terça-feira (12), às 21h30, no Maracanã, em partida válida pela Copa do Brasil. O duelo acontece pela quinta fase da competição.

Em 23 de abril, as equipes se enfrentaram na partida de ida da Copa do Brasil. Na ocasião, o Fluminense e o Operário ficaram no 0 a 0. Quem vencer o jogo desta terça-feira avança às oitavas de final. Em caso de empate, a vaga para a próxima fase será disputada nos pênaltis.

O Fluminense chega para a partida de empate por 2 a 2 contra o Vitória no Campeonato Brasileiro. Apesar do resultado, o time carioca faz uma boa campanha no torneio nacional. Do outro lado, o Operário vai ao Rio de Janeiro após derrota para o CRB, por 3 a 0, na Série B. Entretanto, na Copa do Brasil, a equipe paranaense venceu três dos quatro jogos que disputou.

Onde assistir Fluminense x Operário ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo Amazon Prime, com início da transmissão às 21h30.