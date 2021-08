Fora de casa, Atlético-MG busca empate no fim e segue na liderança do Brasileirão

O Tricolor saiu na frente com gol de Fred, que marcou de pênalti aos 24 minutos do primeiro tempo, mas viu Eduardo Sasha empatar o confronto no fim da partida

ANDRE MELO ANDRADE/IMMAGINI/ESTADÃO CONTEÚDO Sasha saiu do banco e marcou o gol do empate do Galo



No primeiro jogo após a eliminação na Libertadores e a saída de Roger Machado, o Fluminense recebeu o líder Atlético-MG pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi disputada em São Januário, no Rio de Janeiro, na noite desta segunda-feira, 23, mas o resultado não foi bom para nenhuma das duas equipes, uma vez que o jogo terminou empatado em 1 a 1. O Fluminense saiu na frente com gol de Fred, que marcou de pênalti aos 24 minutos do primeiro tempo. Querendo ampliar a vantagem, o Galo veio pra cima, mas só conseguiu empatar no fim da partida, quando Eduardo Sasha marcou após receber lançamento de Nathan. Depois disso, o jogo esfriou e terminou com a igualdade no placar. Com o resultado, o Atlético-MG vai a 38 pontos e segue isolado na liderança da tabela, com seis pontos de vantagem para o segundo colocado (Palmeiras com 32). Já o Fluminense ocupa a 16ª posição, com 18 pontos e um jogo a menos.