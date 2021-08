Jornal francês indica data de estreia de Lionel Messi no PSG; confira

Craque argentino não joga desde a final da Copa América, em 10 de julho, e vem aprimorando sua forma física nos treinos

Reprodução/ Instagram @leomessi Lionel Messi está sem atuar desde a final da Copa América



A estreia de Lionel Messi com a camisa do Paris Saint-Germain parece estar cada vez mais próxima. Segundo o jornal francês L’Equipe, o astro argentino tem tudo para entrar em campo no próximo domingo, dia 29, contra o Reims pela quarta rodada do Campeonato Francês. Os rumores vieram com uma declaração do técnico Mauricio Pochettino ao canal ESPN, por entender que Messi está cada dia melhor nos treinamentos. “Foi uma semana muito boa para Leo nos treinos. A próxima semana será longa, mas se tudo correr bem esperamos que ele já possa estar no elenco e começar a elevar o nível competitivo”, declarou o treinador no final de semana. Messi esteve nos treinamentos do PSG nesta segunda-feira, 23, no Camp des Loges. Em três rodadas, o PSG lidera a Ligue 1 com nove pontos e 100% de aproveitamento. Angers, Nice e Clermont vêm na sequência empatados com sete pontos. Na última sexta-feira, a equipe venceu o Stade Brestois por 4 a 2, gols de Ander Herrera, Mbappé, Gueye e Di María.