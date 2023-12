Fortaleza anuncia renovação de Yago Pikachu até 2025

Atleta atuou em 44 jogos, com 17 gols e oito assistências, em 2022, e é um dos pilares do Leão do Pici

Divulgação/Fortaleza FC Pikachu aturou em 44 jogos na temporada, marcando 17 gols e com oito assistências



A torcida do Fortaleza ganhou seu presente de Natal nesta segunda-feira, 25. O clube oficializou a aquisição em definitivo de Yago Pikachu. Ele fica no clube cearense até 2025. “O Fortaleza Esporte Clube comunica a aquisição em definitivo do atleta Yago Pikachu até o final de 2025 com opção de renovação por mais um ano, adquirindo 100% dos direitos do atleta. Decisivo e importante em mais uma temporada no Leão, o jogador atuou em 74 partidas de 78 e foi o terceiro artilheiro do time com 13 gols”, oficializou o clube. Contratado em 2021, vindo do Vasco, Yago Pikachu já acumula 168 partidas disputadas pelo Fortaleza, com 42 gols e 25 assistências. Mesmo com a breve passagem pelo futebol japonês, o jogador foi decisivo em grandes jogos, principalmente na campanha que levou o clube ao segundo lugar na Copa Sul-Americana de 2023. Neste ano, Pikachu fez 44 jogos, 17 gols e oito assistências. “Um atleta com muita minutagem, gols, assistências, que tem nos ajudado muito. Agora, é de novo do Fortaleza”, disse o CEO do clube, Marcelo Paz.