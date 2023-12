Volante do Fluminense desperta interesse do Manchester City

Jogador tem sido disputado por outros dois times ingleses

THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO André é um dos principais jogadores do atual elenco do Fluminense



O técnico do Fluminense, Fernando Diniz, revelou que o treinador Pep Guardiola, do Manchester City, ficou impressionado com os jovens jogadores do tricolor. De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, o jogador que mais chamou a atenção do técnico do time inglês foi o volante André, de 22 anos. O meio-campista já vem sendo disputado por outros dois times ingleses: Fulham e Liverpool. Além disso, o Barcelona também está de olho no jogador. O volante tem sido especulado por clubes europeus desde o início deste ano. Em outubro, André afirmou em entrevista que recebeu uma proposta irrecusável de um time europeu, mas decidiu cumprir sua palavra com Fernando Diniz e permanecer no Fluminense até o fim da temporada, na qual ele já disputou 62 anos pelo tricolor e marcou um gol na vitória por 2 a 0 contra o Olímpia, nas quartas de final da Libertadores. Seu bom desempenho rendeu convocação para a seleção brasileira nas eliminatórias para a Copa do Mundo.