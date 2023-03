Fortaleza goleia o Deportivo Maldonado por 4 a 0 e está na 3ª fase da Libertadores

O Leão do Pici enfrenta o Cerro Porteño na próxima fase; datas dos jogos ainda não foram definidas

IAGO FERREIRA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Thiago Galhardo abriu o placar na goleada do Fortaleza



Depois da classificação do Atlético-MG, o Fortaleza também garantiu sua vaga na terceira fase da Copa Libertadores, uma antes da fase de grupos. O time de Vojvoda empatou sem gols na ida e precisava do resultado para avançar. O Leão do Pici não teve muitas dificuldades para vencer. Nos acréscimos do primeiro tempo, Thiago Galhardo abriu o placar. No segundo tempo, aos 38, Lucero ampliou. Três minutos depois, Guilherme fez o terceiro e nos acréscimos, Lucero fez mais um. O resultado por 4 a 0 colocou o Fortaleza na terceira fase, onde vai entrar o Cerro Porteño, que venceu o Curicó Unido por 2 a 0, no agregado. As datas dos próximos confrontos ainda não foram definidas. O sorteio para a fase de grupos será em 22 de março e os jogos começam em 5 de abril.