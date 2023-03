Vidal curte post com críticas a goleiro Santos e aumenta crise no Flamengo; confira

Postagem também criticava a diretoria rubro-negra por atrasar chegada do argentino Agustín Rossi

THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Arturo Vidal já causou outras polêmicas por suas curtidas nas redes sociais



O Flamengo vive um início de temporada agitado. Após mais uma derrota em disputa de títulos na última terça-feira, 28, para o Independiente del Valle, um gesto de Arturo Vidal chamou a atenção nas redes sociais. O meio-campista chileno curtiu a postagem de um influenciador que criticava o goleiro Santos por sua atuação na partida e questionava as decisões da diretoria rubro-negra. O vídeo com as críticas foi publicado no perfil de @vinirubronegro, no Instagram (assista abaixo). “No dia em que a gente depender do Santos para alguma coisa (…) não dá. É um absurdo. Era para ter matado o jogo na prorrogação. O Del Valle estava entregue”, diz o influencer. Ele ainda cita nomes de outros jogadores que não fizeram uma boa partida, como Pedro e Arrascaeta (que marcou o gol, mas perdeu o pênalti). “A diretoria quis contratar o goleiro argentino, mandou o cara para a Arábia porque não quis pagar logo pra ter e tá aí. Del Valle campeão em pleno Maracanã, vergonhoso”, finaliza. O Flamengo contratou o goleiro Agustín Rossi, que estava no Boca Juniors, mas ele só chega no meio do ano por questões contratuais. Diego Alves deixou o grupo no fim do ano passado e Hugo Souza não é muito utilizado. Esse último, inclusive, também curtiu o post do influenciador.