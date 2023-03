Jogo do Botafogo termina em pancadaria na Copa do Brasil após classificação dramática

Adryelson marcou no último segundo e equipe do Sergipe ficou indignada; torcida invadiu o gramado

Reprodução/ sportv Polícia precisou entrar em campo para proteger a arbitragem



Na noite desta quinta-feira, 2, o Botafogo jogou contra o Sergipe pela primeira fase da Copa do Brasil e conseguiu a vaga de forma dramática. A equipe marcou aos 54 minutos e causou a ira do Sergipe. O fim de jogo no Batistão virou praça de guerra, com a arbitragem correndo e a polícia tentando protegê-los. O Sergipe abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo, com José de Lima, e estava se classificando para a próxima fase, mas então, Adryelson fez o gol do empate no minuto final e classificou o Fogão pelos critérios da CBF de que, em caso de empate, o time de maior expressão avança. Depois do apito final, os jogadores do Sergipe e parte do staff da equipe ficou indignada porque o gol do Botafogo saiu após os 9 minutos de acréscimos. Um membro da equipe deu um soco no árbitro da partida, a torcida invadiu o gramado e uma pancadaria começou. O técnico do Botafogo, Luís Castro, foi alvo dos torcedores.