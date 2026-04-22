Fortaleza x CRB: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Duelo acontece pela 5ª fase da Copa do Brasil; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

GILSON LOBO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Jogadores do Fortaleza



Fortaleza e Clube de Regatas Brasil (CRB) se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 20h30, na Arena Castelão, em partida válida pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.

O Fortaleza vem de vitória por 3 x 2 contra o Criciúma pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Já o CRB não vence há nove jogos e faz péssima campanha na Copa Nordesde e na Série B. Na segunda-feira (20), a diretoria do clube cobrou jogadores e comissão técnica no CT e lembrou a importância dos próximos jogos, contra o Fortaleza, pela Copa do Brasil, e o Criciúma, na Série B.

Onde assistir Fortaleza x CRB ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela Amazon Prime Video.