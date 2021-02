Renato Gaúcho faz promessa para final da Copa do Brasil contra o Palmeiras: ‘Fiquem tranquilos’

O treinador do Grêmio falou firme após a derrota para o São Paulo, no último domingo, 14, pelo Brasileirão

Foto: EVERTON SILVEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Renato Gaúcho está no comando do Grêmio há mais de quatro temporadas



Renato Gaúcho viu o seu trabalho à frente do Grêmio ser questionado mais uma vez depois da derrota para o São Paulo, em casa, no confronto válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, no último domingo. Com o resultado, o time gaúcho viu a sua chance de ir para a fase de grupos da próxima Copa Libertadores se resumir a uma possibilidade: vencer o Palmeiras e conquistar a Copa do Brasil. Em entrevista coletiva, o treinador prometeu que o conjunto gremista apresentará uma evolução até as decisões, marcadas para dia 28 de fevereiro, em Porto Alegre, e 07 de março, no Allianz Parque, na capital paulista.

“Eu sempre gosto de decidir em casa, mas, sem torcida, já não faz tanta diferença assim até porque não tem gol qualificado. Falando para o nosso torcedor: pode ficar tranquilo. Temos duas semanas pela frente, vamos treinar bastante. Eu nem deveria divulgar essas coisas, mas terça-feira teremos um treino e eu vou me reunir com o grupo para trocar algumas ideias. Se o Grêmio vai ser campeão, eu não sei. Até porque o Palmeiras também quer ganhar. Hoje, está 50% para cada lado. Agora, o Grêmio vai se preparar e será outro Grêmio na final. Podem ter certeza! Eu vou colocar para jogar o jogador que tiver focado e que se preparar o tempo todo. Quem entrar, vai entrar determinado. E para isso, eu já tenho uma equipe para enfrentar o Palmeiras na final da Copa do Brasil. Vamos batalhar bastante para esse título. Na final, será diferente”, disse.

