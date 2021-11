FPF confirma datas e locais das finais do Paulistão Feminino entre Corinthians e São Paulo

Neste ano, o confronto opõe o time do Morumbi, que chega estrelado, com Formiga, Glaucia e companhia, ao Timão, que busca o tricampeonato estadual e vem de dois títulos consecutivos

Reprodução/FPF São Paulo e Corinthians se enfrentam nas finais do Campeonato Paulista Feminino 2021



A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou, na manhã desta quinta-feira, 25, as datas das finais do Campeonato Paulista Feminino entre Corinthians e São Paulo. A primeira decisão está marcada para 4 de dezembro, um sábado, às 16 horas (de Brasília), no Morumbi. O confronto derradeiro, por sua vez acontece no dia 8 de dezembro, uma quarta-feira, às 21 horas (de Brasília), na Arena Barueri. Em um primeiro momento, o presidente corintiano Duílio Monteiro Alves afirmou que gostaria de mandar a sua partida na Neo Química Arena, em Itaquera. A diretoria alvinegro, no entanto, mudou de ideia, contando com o apoio de sua torcida no estádio localizado na Grande São Paulo.

São Paulo e Corinthians repetem a grande decisão do Paulistão Feminino de 2019, vencido pelas atletas alvinegras. Neste ano, o confronto opõe o time do Morumbi, que chega estrelado, com Formiga, Glaucia e companhia, ao Corinthians, que busca o tricampeonato estadual e vem de dois títulos consecutivos: Libertadores e Brasileiro. Uma conquista das Brabas, inclusive, transformaria o clube do Parque São Jorge no primeiro a ganhar a tríplice coroa no feminino. As duas partidas terão transmissão do YouTube, Paulistão Play e Eleven.