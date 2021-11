Com Neymar, Fifa divulga lista dos 11 indicados ao prêmio The Best 2021; confira 

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, os maiores vencedores com seis e cinco conquistas, respectivamente, também estão no páreo; Alisson concorre mais uma vez ao prêmio de melhor goleiro

EFE/EPA/IAN LANGSDON Neymar comemorando gol com a camisa do PSG



A Fifa divulgou, na tarde desta segunda-feira, 22, a lista dos 11 concorrentes ao prêmio The Best, marcado para acontecer em 17 de janeiro de 2022 e que prestigiará os melhores da temporada 2020/21. Entre os nomes, o único brasileiro que disputa o troféu de melhor do mundo é Neymar, do Paris Saint-Germain. Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, os maiores vencedores com seis e cinco conquistas, respectivamente, também estão no páreo. Já Robert Lewandowski, craque do Bayern de Munique e atual detentor do troféu, também foi mencionado. Quem também aparece como favorito, no entanto, é o meio-campista Jorginho, campeão da Liga dos Campeões, com o Chelsea, e da Eurocopa, com a seleção italiana. Veja a lista completa ao final da reportagem.

Como acontece anualmente, a Fifa também irá prestigiar o melhor treinador. Nesta categoria, concorrem os técnicos Antonio Conte (Internazionale/ Tottenham Hotspur), Hansi Flick (Alemanha/Bayern de Munique), Pep Guardiola (Manchester City), Roberto Mancini (Itália), Lionel Sebastián Scaloni (Argentina), Diego Simeone (Atlético de Madrid) e Thomas Tuchel (Chelsea). Já entre os goleiros, o brasileiro Alisson (Liverpool) disputa com Gianluigi Donnarumma (Itália/Milan/Paris Saint-Germain), Édouard Mendy (Senegal/Chelsea), Manuel Neuer (Alemanha/Bayern de Munique) e Kasper Schmeichel (Dinamarca/Leicester City).

Já no feminino, nenhuma brasileira concorre ao prêmio de melhor jogadora. As indicadas são: Stina Blackstenius (Suécia/BK Häcken), Aitana Bonmatí (Espanha/Barcelona), Lucy Bronze (Inglaterra/Manchester City), Magdalena Eriksson (Suécia/Chelsea), Caroline Graham Hansen (Noruega/Barcelona), Pernille Harder (Dinamarca/ Chelsea), Jennifer Hermoso (Espanha/Barcelona), Ji Soyun (Coreia do Sul/Chelsea FC Feminino), Sam Kerr (Austrália/Chelsea), Vivianne Miedema (Holanda/Arsenal), Alexia Putellas (Espanha/Barcelona), Christine Sinclair (Canadá/Portland Thorns) e Ellen White (Inglaterra/Manchester City). Já entre as goleiras, Ann-Katrin Berger (Alemanha/ Chelsea FC), Christiane Endler (Chile/Paris Saint-Germain/Olympique Lyonnais), Stephanie Lynn Marie Labbé (Canadá/Rosengård/Paris Saint-Germain), Hedvig Lindahl (Suécia/Atlético de Madrid) e Alyssa Naeher (EUA/Chicago Red Stars) são as concorrentes.

Veja os indicados ao prêmio de melhor jogador abaixo: