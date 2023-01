FPF confirma Palmeiras x Santos no Morumbi; entenda 

São Paulo liberou o estádio para o rival sediar o ‘Clássico da Saudade’ no Paulistão

A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou que a partida entre Palmeiras e Santos, válida pela sexta rodada da fase de grupos do Estadual, acontecerá no Morumbi, casa do São Paulo, no dia 4 de fevereiro, às 18h30 (de Brasília). Sem o Allianz Parque, que receberá um evento festivo de Carnaval na data, o Alviverde conseguiu a liberação do Tricolor para sediar o jogo no estádio – a equipe de Rogério Ceni fará dois duelos como visitante no período. O Verdão, desta forma, volta a mandar um confronto no Cícero Pompeu de Toledo após quase três anos. Em 2020, no começo da pandemia do coronavírus, o Palestra enfrentou justamente o Peixe no Morumbi e ganhou por 2 a 1. Antes disso, o Palmeiras havia jogado como mandante na casa são-paulina em 2007, época em que o maior estádio da capital paulista era utilizado com certa frequência nos clássicos locais. Atualmente, o conjunto treinado por Abel Ferreira lidera o Grupo D, com 8 pontos em quatro rodadas. O Alvinegro praiano, por sua vez, está no terceiro lugar da chave A, com 5 pontos conquistados.