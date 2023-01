Paulistão: Santos segue sem jogar bem e fica no 0 a 0 com o Água Santa

Peixe chega ao segundo empate no Estadual e é o terceiro no Grupo A; Água Santa também é 3º no Grupo B

ANDERSON LIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Santos e Água Santa fizeram um jogo abaixo das expectativas na Vila Belmiro



Após o empate contra o São Bernardo na última rodada, o técnico Odair Hellmann definiu o Santos como “um time em reconstrução” e que seria preciso paciência. Paciência foi algo que faltou à torcida nesta quarta-feira, 25, na Vila Belmiro, depois de mais um empate do Peixe no Campeonato Paulista. A equipe ficou no 0 a 0 com o Água Santa, a pior defesa do Estadual. O jogo foi bem equilibrado – e nervoso. O melhor lance do primeiro tempo foi aos 35 minutos, quando Didi cabeceou sozinho e João Paulo fez uma grande defesa. No segundo tempo, o Santos melhorou sua posse de bola, mas não conseguiu ser efetivo e a partida terminou sem gols. O resultado deixa o Santos em terceiro no Grupo A, com 5 pontos contra 7 do líder Bragantino; o Água Santa também é o terceiro do Grupo B com três pontos de diferença para o líder São Paulo.