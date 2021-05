FPF define datas e horários de jogos das quartas de final do Paulistão; veja

A primeira partida será entre Corinthians e Inter de Limeira, na Neo Química Arena, em Itaquera, na próxima terça-feira, 11, às 16 horas; confira o calendário

Imagem: Reprodução/Instagram @corinthians O Corinthians venceu o Santos na primeira fase do Campeonato Paulista



A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou na manhã desta segunda-feira, 10, as datas e os horários dos confrontos das quartas de final do Campeonato Paulista. A primeira partida será entre Corinthians e Inter de Limeira, na Neo Química Arena, em Itaquera, na próxima terça-feira, 11, às 16 horas. No dia seguinte, o Mirassol recebe o Guarani, às 21 horas. Na sexta-feira, 14 o RB Bragantino encara o Palmeiras, em Bragança Paulista, às 19h30. Mais tarde, às 21h30, o São Paulo fecha a fase enfrentando a Ferroviária, no Morumbi. Veja a agenda abaixo.

Assim, todo os duelos acontecerão nesta semana, enquanto as semifinais devem ser marcadas para o próximo fim de semana. Os jogos da fase seguinte serão definidos através da pontuação dos classificados, tendo o primeiro de melhor campanha encarando o quarto, além do segundo jogando contra o terceiro. Atualmente, entre os times que sobraram no Paulista, a tabela tem: São Paulo (27), Corinthians (25), RB Bragantino (23), Ferroviária (21), Palmeiras (21), Inter de Limeira (18), Mirassol (18) e Guarani (14). Mesmo com a paralisação do torneio devido ao agravamento da pandemia da Covid-19 no Estado, a FPF manteve o encerramento do torneio para o dia 23 de maio.

AGORA É DECISÃO!

Valendo vaga na semifinal, confira as datas e os horários das quartas do Paulistão Sicredi 2021!#Paulistão #QuartasDeFinal #UseMáscara #TorçaEmCasa pic.twitter.com/7zBSgbWsWj — Paulistão Sicredi 2021 (@Paulistao) May 10, 2021