FPF detalha datas e horários das seis rodadas iniciais do Paulistão 2022; confira 

A 120ª edição do Campeonato Paulista está marcada para ser encerrada em 3 de abril

Reprodução/FPF Taça do Paulistão de 2022



A Federação Paulista de Futebol (FPF) detalhou, na tarde desta quarta-feira, 5, as datas e os horários das seis rodadas iniciais da fase de grupos do Campeonato Paulista 2022. Maior campeão estadual, o Corinthians estreia na terça-feira, 25 de janeiro, às 21 horas, contra a Ferroviária, na Neo Química Arena. No dia seguinte, o Santos visita a Inter de Limeira, a partir das 19 horas, enquanto o Palmeiras recebe a Ponte Preta, no Allianz Parque, às 21h35. Já o atual vencedor São Paulo, por sua vez, começa a sua busca pelo bicampeonato na quinta-feira, 27, contra o Guarani, em Campinas, às 21h30. A 120ª edição do Paulistão está marcada para ser encerrada em 3 de abril. Veja mais informações abaixo.