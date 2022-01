De olho no Mundial de Clubes, Palmeiras usará força máxima no Campeonato Paulista

Com reapresentação marcada para esta quarta-feira, 5, o Verdão faz a sua estreia no dia 26 de janeiro, diante da Ponte Preta, no Allianz Parque

Foto: WILIAN OLIVEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Abel Ferreira orientando jogadores do Palmeiras



O Palmeiras não utilizará o Campeonato Paulista como um “laboratório”, informou o repórter setorista Pedro Marques, do Grupo Jovem Pan, na manhã desta segunda-feira, 3, durante o programa “Camisa 10”. De olho no Mundial de Clubes, o técnico Abel Ferreira irá utilizar “força máxima” no Estadual antes de viajar para Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, onde buscará o título inédito. Assim, a estratégia do treinador português será oposta em relação à da temporada passada, quando o Alviverde usou jovens da categoria de base em quase todas rodadas da fase de grupos do Paulistão. Com reapresentação marcada para esta quarta-feira, 5, o Verdão faz a sua estreia no dia 26 de janeiro, diante da Ponte Preta, no Allianz Parque. Já no Mundial, os palmeirenses enfrentarão na semifinal, no dia 8 de fevereiro, Al Ahly (Egito) ou Monterrey (México). Se avançar, os brasileiros podem encarar o Chelsea, vencedor da última edição da Liga dos Campeões da Europa e atual terceiro colocado do Campeonato Inglês.