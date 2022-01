Palmeiras empresta lateral-esquerdo Victor Luis para o Ceará até o fim de 2022

Revelado nas categorias de base do Alviverde, Victor não deve retornar ao conjunto paulista, já que tem vínculo apenas até o fim do ano

O Ceará anunciou, na tarde desta quarta-feira, 5, que acertou a contratação por empréstimo de Victor Luis, do Palmeiras, até o final de dezembro deste ano. Sem espaço no time de Abel Ferreira, onde era terceira opção na lateral-esquerda, o ala voltará a vestir a camisa do Vozão – ele teve uma rápida passagem pelo time cearense em 2015. Revelado nas categorias de base do Alviverde, Victor não deve retornar ao conjunto paulista, já que tem vínculo apenas até o fim de 2022. Ao todo, ele fez 146 jogos e quatro gols com a camisa do Verdão, participando das conquistas da Libertadores (2021), do Brasileirão (2018) e do Paulista (2020).