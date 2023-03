FPF nega solicitação do São Bento e confirma Portuguesa na elite do Paulistão

Rebaixado para a Série A2, clube entregou ofício para federação tentando reverter situação

MIGUEL PESSOA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO São Bento caiu para a Série A2 ao lado da Ferroviária



Na noite desta terça-feira, 7, horas depois de receber um ofício do São Bento pedindo o rebaixamento da Portuguesa no Campeonato Paulista por possível irregularidade na partida contra o Corinthians, em Brasília, a Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou que a Lusa respeito o regulamento de competições e não fez nada de errado, ou seja, permanece na elite do Paulistão. São Bento e Ferroviária seguem na Série A2 em 2024. Em nota, a FPF disse que ao retornar à primeira divisão, a Portuguesa cumpriu com as condições de infraestrutura, com estádio com capacidade adequada e informou a alteração do local da partida atendendo todos os critérios estabelecidos pela federação. As quartas de final do Paulista começa no próximo sábado, 11, com Palmeiras e São Bernardo.

Confira abaixo a íntegra da nota:

“A Federação Paulista de Futebol recebeu ofício do São Bento a respeito da realização da partida entre Portuguesa e Corinthians em Brasília. A FPF esclarece que todo o processo de alteração do jogo respeitou o Regulamento Geral de Competições da FPF e o Regulamento do Paulistão Sicredi 2023. Ao ascender em 2022 para o Paulistão Sicredi, a Portuguesa atendeu todas as condições de infraestrutura, com estádio com capacidade adequada para mandar jogos no município de sua sede, e a solicitação de alteração do local da partida atende aos critérios previstos no Regulamento Geral de Competições, com análise e aprovação do Departamento de Competições da entidade”