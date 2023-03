Renato Augusto tem lesão constatada e pode ser desfalque para o Corinthians em fase decisiva do Paulista

Meio-campista será reavaliado diariamente pelo Departamento Médico até domingo, dia do jogo contra o Ituano pelas quartas de final

Raphael Martinez/Agência Corinthians Renato Augusto será reavaliado diariamente até o domingo, dia de jogo contra o Ituano



O Corinthians pode ter um desfalque de peso para as quartas de final do Campeonato Paulista. O meia Renato Augusto passou por exames nesta terça-feira, 7, e teve constatado um estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito e começou o tratamento. Segundo o clube, ele será reavaliado diariamente pelo Departamento Médico até o domingo, dia do jogo contra o Ituano, na Neo Química Arena, às 16h (horário de Brasília). Quem também deve ficar de fora é Júnior Moraes, que se recupera de dores na panturrilha e voltou a correr no gramado. Nesta terça, todo o elenco iniciou a preparação para a partida. A atividade começou na academia e, posteriormente, o técnico Fernando Lázaro organizou treinamentos com foco em posse de bola e marcação em campo reduzido. Na manhã desta quarta-feira, 8, a equipe volta a treinar.