Após ataque, menino convida Messi a morar em sua cidade: ‘Ninguém vai te machucar’

Criança escreveu carta para o ídolo argentino depois que o supermercado da família de Antonella, mulher de Messi, foi alvo de tiros

Sebastien Nogier/EFE Supermercado da família de Antonella, mulher de Messi, foi alvo de tiros em Rosario



Uma carta de uma criança argentina de 10 anos viralizou nas redes sociais nesta terça-feira, 7. No pedacinho de papel, o menino se apresenta e faz uma proposta a Lionel Messi. “Olá Messi, sou Martín, tenho 10 anos e gostaria de te pedir para vir ao Coronel Dorrego. É uma cidade tranquila, ninguém vai te machucar ou incomodar. Quero jogar futebol com seus filhos”, diz a nota que viralizou. Coronel Dorrego é uma província de Buenos Aires, na Argentina. No último dia 2 de março, o supermercado da família de Antonella, mulher de Messi, foi alvo de 14 tiros. Os criminosos deixaram uma mensagem dizendo que “estão esperando” o jogador e que o prefeito de Rosario, Pablo Javkin, também é um alvo. Ao site Wips Digital, a mãe do garoto Martin revelou que a ideia veio durante um jantar. “Ele rasgou um papel de embrulho e fez o bilhete. A verdade é que me deu muita ternura e emoção, porque o que ele escreveu foi porque ele pensou nisso. E outra mamãe futebolista entrou em contato comigo para dizer que era o pensamento de todas as crianças e que a gente tornasse viral”, revelou.