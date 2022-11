FPF realiza sorteio do Campeonato Paulista 2023; confira os grupos

O torneio será disputado entre 15 de janeiro a 9 de abril do ano que vem

Reprodução/FPF Taça do Campeonato Paulista



A Federação Paulista de Futebol (FPF) realizou na tarde desta terça-feira, 1º, o sorteio da fase de grupos do Campeonato Paulista 2023. Atual campeão, o Palmeiras está na chave D, ao lado de São Bernardo, Santo André e Portuguesa. Já o São Paulo, vencedor em 2021 e vice desta temporada, caiu no grupo B, com Guarani, Mirassol e Água Santa. Maior ganhador do Estadual, com 30 títulos, o Corinthians está na chave C, o mesmo de Ituano, Ferroviária e São Bento. Já o Santos vai brigar pela classificação com Red Bull Bragantino, Botafogo-SP e Inter de Limeira. Vale lembrar que, assim como nas edições anteriores, as equipes do mesmo grupo não medem forças nas 12 rodadas da fase inicial. Nas quartas de final, os dois melhores times de cada chave se enfrentam em busca das vagas nas semifinais. O torneio será disputado entre 15 de janeiro a 9 de abril, com o campeão embolsando R$ 5 milhões.

Confira as chaves abaixo: