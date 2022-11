Organizada do Atlético-MG promove ‘tropa do fura-bloqueio’ na Fernão Dias durante viagem a SP

Em vídeos divulgados nas redes sociais, o presidente da uniformizada, Josias Júnior, mostra os torcedores atleticanos rompendo um bloqueio à força

Reprodução/Instagram Torcedores do Atlético-MG desbloquearam Fernão Dias à força



Principal torcida organizada do Atlético-MG, a Galoucura promoveu um desbloqueio na rodovia Fernão Dias (BR-381), em Minas Gerais, para seguir viagem à capital paulista, onde o time treinado por Cuca enfrenta o São Paulo nesta terça-feira, 1º, no Morumbi, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em vídeos divulgados nas redes sociais, o presidente da uniformizada, Josias Júnior, mostra os torcedores atleticanos rompendo um bloqueio à força. “É a tropa do fura-bloqueio. Todo bloqueio que tiver nós vamos tirar”, disse. Os torcedores do Galo, contudo, não devem ser os únicos dispostos a enfrentar o problema. Em comunicado, o Império Alviverde, organizada do Coritiba, afirmou que “as paralisações nas estradas não serão um problema” na viagem até Caxias do Sul, onde o Coxa encara o Juventude, na quarta-feira, 2. Desde o último domingo, 30, apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) estão bloqueando diversas vias espalhadas pelo país e contestando o resultado da eleição presidencial. Com 50,8% dos votos, o petista Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito pela terceira vez presidente do país.

Bloqueio? A torcida do Galo tá desarmando.

'É a tropa do fura bloqueio' Torcedores do Atlético abrem caminho para ver o time jogar. pic.twitter.com/QkQuBBw9fD — ⚽ (@DoentesPFutebol) November 1, 2022

aonde o Galo for jogar, a Galoucura estará. pic.twitter.com/qpz0Qebs7f — J (@joaobarros_13) November 1, 2022