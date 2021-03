Paulistão: FPF anuncia Corinthians x Mirassol nesta terça-feira em Volta Redonda, no Rio

Entidade justificou que o agendamento visa ‘minimizar os impactos no calendário dos clubes’; jogo será às 21h no estádio Raulino de Oliveira

Reprodução Campeonato Paulista de 2021 tem grandes problemas com paralisação



Horas depois de suspender as rodadas 5, 6 e 7 do Campeonato Paulista por conta das restrições do governo de São Paulo contra Covid-19, a Federação Paulista de Futebol confirmou na noite desta segunda-feira, 22, a partida entre Corinthians x Mirassol para esta terça-feira, 23, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, válida pela 5ª rodada. O jogo acontecerá às 21h (horário de Brasília), no estádio Raulino de Oliveira. Segundo a FPF, a decisão foi tomada após um acordo com o Governo do Estado do Rio e com a Prefeitura de Volta Redonda. “O agendamento da partida segue o conceito de realizar alguns jogos pontuais da competição que haviam sido suspensos pela paralisação das partidas em São Paulo, com o intuito de minimizar os impactos no calendário das equipes mais afetadas com esta situação, especialmente as que já têm compromissos de competições nacionais e internacionais”, disse a entidade em comunicado.

O Corinthians está disputando a Copa do Brasil e entra em campo na próxima sexta-feira, dia 26, para encarar o Retrô/PE também em Volta Redonda. A partida entre Palmeiras x São Bento, que também estava sendo cogitada para acontecer nesta terça-feira, 23, não foi confirmada pela FPF. Ainda em comunicado, a entidade informou que o jogo de amanhã seguirá todos os protocolos de saúde aplicados em partidas disputadas em SP. Antes da decisão ser divulgada, o volante palmeirense Felipe Melo criticou a possibilidade questionando se ‘não havia vírus em outros Estados’. De acordo com levantamento do CONASS, o Rio de Janeiro tem hoje 623.460 casos de Covid-19 e 35.180 mortes.