França encara percurso mais duro e cai no grupo mais desafiador da Copa de 2026

A seleção francesa estreia no dia 16 de junho, enfrentando Senegal

Mandel Ngan/Pool/AFP No Grupo I, as partidas serão distribuídas por quatro cidades em Estados Unidos e Canadá



Vice-campeã mundial em 2022, a França descobriu nesta sexta-feira (5) qual será o seu percurso na Copa do Mundo de 2026, após o sorteio realizado em Washington, nos Estados Unidos. E Didier Deschamps, treinador dos Bleus, não escondeu a franqueza ao comentar os rivais que encontrará no Grupo I.

Assim que o sorteio terminou, o técnico avaliou a presença de Senegal e Noruega na chave – além da disputa pela última vaga entre Bolívia, Suriname e Iraque – e reconheceu que os bicampeões mundiais enfrentarão o percurso mais complicado nesta etapa inicial.

Mesmo assim, Deschamps optou por evitar o rótulo de “grupo da morte”, expressão que costuma marcar as chaves mais complexas de grandes torneios.

“Eu realmente não gosto disso (falar que a França está em grupo da morte). Futebol não é morte. É um grupo difícil. Talvez certamente o grupo mais difícil devido à presença dessa equipe muito boa do Senegal. E a Noruega, como você acabou de dizer, teve uma fase de qualificação muito boa, marcando muitos gols”, disse Deschamps.

“Então, sim, sabemos o que esperar, mesmo que conheçamos apenas o último oponente em março. Mas é necessariamente um grupo denso e difícil. Você tem que ser eficiente desde o início. Antes de pensar no resto da competição.”

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A seleção francesa estreia no dia 16 de junho, enfrentando Senegal. No Grupo I, as partidas serão distribuídas por quatro cidades em Estados Unidos e Canadá: Nova Jersey, Boston, Filadélfia e Toronto.