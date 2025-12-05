Jovem Pan > Esportes > Futebol > França encara percurso mais duro e cai no grupo mais desafiador da Copa de 2026

França encara percurso mais duro e cai no grupo mais desafiador da Copa de 2026

A seleção francesa estreia no dia 16 de junho, enfrentando Senegal

  • Por Nátaly Tenório
  • 05/12/2025 19h53
  • BlueSky
Mandel Ngan/Pool/AFP Uma imagem mostra os grupos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K e L durante o sorteio da Copa do Mundo No Grupo I, as partidas serão distribuídas por quatro cidades em Estados Unidos e Canadá

Vice-campeã mundial em 2022, a França descobriu nesta sexta-feira (5) qual será o seu percurso na Copa do Mundo de 2026, após o sorteio realizado em Washington, nos Estados Unidos. E Didier Deschamps, treinador dos Bleus, não escondeu a franqueza ao comentar os rivais que encontrará no Grupo I.

Assim que o sorteio terminou, o técnico avaliou a presença de Senegal e Noruega na chave – além da disputa pela última vaga entre Bolívia, Suriname e Iraque – e reconheceu que os bicampeões mundiais enfrentarão o percurso mais complicado nesta etapa inicial.

Mesmo assim, Deschamps optou por evitar o rótulo de “grupo da morte”, expressão que costuma marcar as chaves mais complexas de grandes torneios.

“Eu realmente não gosto disso (falar que a França está em grupo da morte). Futebol não é morte. É um grupo difícil. Talvez certamente o grupo mais difícil devido à presença dessa equipe muito boa do Senegal. E a Noruega, como você acabou de dizer, teve uma fase de qualificação muito boa, marcando muitos gols”, disse Deschamps.

“Então, sim, sabemos o que esperar, mesmo que conheçamos apenas o último oponente em março. Mas é necessariamente um grupo denso e difícil. Você tem que ser eficiente desde o início. Antes de pensar no resto da competição.”

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

A seleção francesa estreia no dia 16 de junho, enfrentando Senegal. No Grupo I, as partidas serão distribuídas por quatro cidades em Estados Unidos e Canadá: Nova Jersey, Boston, Filadélfia e Toronto.

Leia também

Saiba em qual grupo a Itália cairá se avançar da repescagem para a Copa
Ancelotti projeta início sólido na Copa 2026 e pede 'três vitórias' na fase de grupos
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >