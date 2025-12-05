Ancelotti projeta início sólido na Copa 2026 e pede ‘três vitórias’ na fase de grupos

Técnico valoriza estreia contra Marrocos, elogia nível dos adversários e diz que a meta é avançar em primeiro no Grupo C

GUSTAVO MOTTA/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO "Temos de ter um time sólido, pois a Copa do Mundo é uma competição rápida", comentou Ancelotti após o sorteio



O técnico Carlo Ancelotti deixou o sorteio da Copa do Mundo de 2026, realizado nesta sexta-feira em Washington, com confiança no desempenho da seleção brasileira na primeira fase. O treinador afirmou que o Brasil está preparado para enfrentar Marrocos, Haiti e Escócia no Grupo C.

Ancelotti foi direto ao comentar o que espera da equipe na fase inicial: “Temos de ganhar os três jogos. Temos que ter confiança no nosso trabalho. A estreia é sempre muito importante numa competição como esta e vamos manter o foco em todas as partidas”, afirmou.

A seleção estreia no dia 13 de junho contra Marrocos. O segundo jogo será em 19 de junho, diante do Haiti, e a Escócia encerra a participação brasileira na fase de grupos no dia 24.

O treinador avaliou os adversários como competitivos e destacou a necessidade de consistência: “Temos de ter um time sólido, pois a Copa do Mundo é uma competição rápida. A ideia é terminar em primeiro do grupo. Marrocos foi muito bem na última Copa. A Escócia tem uma equipe bastante consistente. Teremos bons jogos”.

Ao lado do técnico, o ex-capitão do penta, Cafu, reforçou a confiança no comando de Ancelotti. “A seleção deposita muita confiança no Ancelotti, que é um dos melhores treinadores do mundo. Vamos pegar um grupo forte, mas com boas chances de classificação”, disse o ex-lateral.

*Com informações do Estadão Conteúdo