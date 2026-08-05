Futebol brasileiro terá pausa obrigatória durante Copa do Mundo Feminina de 2027
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF)ratificou aos clubes brasileiro que os campeonatos vão ter pausa obrigatória durante a Copa do Mundo Feminina, que acontecerá entre os dias 24 de junho a 25 de julho de 2027. A medida vale tanto para o futebol masculino como para o futebol feminino.
“Serão paralisadas todas as competições femininas, os Campeonatos Brasileiros masculinos das Séries A e B e a Copa do Brasil.”
Apesar de estar sendo formalizado agora, o ofício já havia sido comunicado em 2024. O órgão reforça que pausar competições é uma condição para que um país possa receber a Copa do Mundo.
A Copa do Mundo Feminina será realizada no Brasil e vai ter a participação de 32 seleções. Ao todo vão ser 24 jogos, que serão disputados em oitos cidades. Sendo elas:
- Rio de Janeiro
- São Paulo
- Belo Horizonte
- Recife
- Fortaleza
- Salvador
- Brasília
- Porto Alegre
Essa é a primeira vez que a competição vai ser realizada na América do Sul. Para realização dos jogos, vão ser utilizados os seguintes estádios:
- Estádio Mineirão – Minas Gerias
- Estádio Nacional – Brasília
- Arena Castelão – Ceará
- Estádio Beira-Rio – Rio Grande do Sul
- Arena Pernambuco – Pernambuco
- Estádio do Maracanã – Rio de Janeiro
- Arena Fonte Nova – Bahia
- Arena Itaquera – São Paulo