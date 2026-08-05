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Futebol

Futebol brasileiro terá pausa obrigatória durante Copa do Mundo Feminina de 2027

A medida vale tanto para o futebol masculino como para o futebol feminino

Sarah Américo

um ano copa do mundo feminina
um ano copa do mundo feminina Reprodução/Instagram/@cristoredentoroficial

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF)ratificou aos clubes brasileiro que os campeonatos vão ter pausa obrigatória durante a Copa do Mundo Feminina, que acontecerá entre os dias 24 de junho a 25 de julho de 2027. A medida vale tanto para o futebol masculino como para o futebol feminino.

“Serão paralisadas todas as competições femininas, os Campeonatos Brasileiros masculinos das Séries A e B e a Copa do Brasil.”

Apesar de estar sendo formalizado agora, o ofício já havia sido comunicado em 2024. O órgão reforça que pausar competições é uma condição para que um país possa receber a Copa do Mundo.

A Copa do Mundo Feminina será realizada no Brasil e vai ter a participação de 32 seleções. Ao todo vão ser 24 jogos, que serão disputados em oitos cidades. Sendo elas:

  • Rio de Janeiro
  • São Paulo
  • Belo Horizonte
  • Recife
  • Fortaleza
  • Salvador
  • Brasília
  • Porto Alegre

Essa é a primeira vez que a competição vai ser realizada na América do Sul. Para realização dos jogos, vão ser utilizados os seguintes estádios:

  • Estádio Mineirão – Minas Gerias
  • Estádio Nacional – Brasília
  • Arena Castelão – Ceará
  • Estádio Beira-Rio – Rio Grande do Sul
  • Arena Pernambuco – Pernambuco
  • Estádio do Maracanã – Rio de Janeiro
  • Arena Fonte Nova – Bahia
  • Arena Itaquera – São Paulo

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