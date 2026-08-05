Futebol brasileiro terá pausa obrigatória durante Copa do Mundo Feminina de 2027

A medida vale tanto para o futebol masculino como para o futebol feminino

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF)ratificou aos clubes brasileiro que os campeonatos vão ter pausa obrigatória durante a Copa do Mundo Feminina, que acontecerá entre os dias 24 de junho a 25 de julho de 2027. A medida vale tanto para o futebol masculino como para o futebol feminino.

“Serão paralisadas todas as competições femininas, os Campeonatos Brasileiros masculinos das Séries A e B e a Copa do Brasil.”

Apesar de estar sendo formalizado agora, o ofício já havia sido comunicado em 2024. O órgão reforça que pausar competições é uma condição para que um país possa receber a Copa do Mundo.

A Copa do Mundo Feminina será realizada no Brasil e vai ter a participação de 32 seleções. Ao todo vão ser 24 jogos, que serão disputados em oitos cidades. Sendo elas:

Rio de Janeiro

São Paulo

Belo Horizonte

Recife

Fortaleza

Salvador

Brasília

Porto Alegre

Essa é a primeira vez que a competição vai ser realizada na América do Sul. Para realização dos jogos, vão ser utilizados os seguintes estádios: