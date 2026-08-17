Futebol é coisa de menina: atleta do FC 15 de Março dá mais um passo rumo ao profissional

O Documento JP mostrou a importância do esporte para a cultura brasileira e como a modalidade se tornou objetivo de ascensão social de meninos e meninas

Maria Izadora, de 15 anos, conquistou vaga no São José Esporte Clube SAF e disputará o Campeonato Paulista sub-17 em 2027. Oriunda do projeto Futebol Clube (FC) 15 de Março, a jovem atleta dá mais um passo rumo ao sonho de se tornar jogadora profissional de futebol.

O FC 15 de Março foi fundado em 2005, em Janaúba, no interior de Minas Gerais. Ao dar parabéns a Maria Izadora, a escolinha destacou que a atleta foi “coroada com uma grande conquista” pela sua dedicação nos treinos e ao esporte.

Em participação ao Documento JP, a atleta afirmou que o que a move em batalhar pela carreira no esporte é o sonho e a vontade de pertencer a um time.

“É o que me faz bem, é fazer esporte, é jogar bola, é o que eu gosto”, declarou Maria Izadora.

O episódio que foi ao ar em 13 de junho mostrou a evolução do futebol no Brasil, a importância do esporte para a cultura brasileira e como a modalidade se tornou o objetivo de ascensão social de meninos e meninas.

Assista ao episódio do Documento JP