Klopp encerra polêmica com Salah antes de despedida do Liverpool

Discussão entre os dois durante um jogo contra o West Ham gerou repercussão, mas treinador alemão afirmou que tudo está resolvido

Isabella Bonotto/AFP Treinador ressaltou que conhece Salah há muito tempo e que existe um grande respeito mútuo entre os dois



O técnico alemão Jürgen Klopp encerrou a polêmica envolvendo sua relação com o atacante egípcio Mohamed Salah em uma entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira. A discussão entre os dois durante um jogo do Liverpool contra o West Ham gerou repercussão, mas Klopp afirmou que tudo está resolvido e que não há problemas entre eles. O treinador ressaltou que conhece Salah há muito tempo e que existe um grande respeito mútuo entre os dois. Também assegurou que a situação foi esclarecida e que não há mais nenhum mal-estar. Com a saída iminente de Klopp dos Reds, a relação com Salah ganha contornos de despedida. O treinador não renovará seu contrato com o clube inglês, o que pode influenciar a permanência do egípcio. O craque recebeu propostas de times da Arábia Saudita e está analisando as opções disponíveis. Enquanto isso, o Liverpool se vê distante da briga pelo título na Inglaterra após o empate com o West Ham. Atualmente, a equipe ocupa a terceira colocação na tabela, com 75 pontos.

Publicada por Felipe Cerqueira

