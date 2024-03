Portuguesa vence Mirassol e garante permanência na elite do Paulistão

O gol da vitória foi marcado por Maceió válido pela 11ª rodada do Campeonato Paulista

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Torcedores e jogadores da Portuguesa comemoram a vitoria na partida entre Portuguesa x Mirassol, válida pela 11ª rodada do Campeonato Paulista de Futebol 2024, neste sábado, (2) no Estádio do Canindé, em São Paulo. Na foto o jogador Eduardo Diniz.



A Portuguesa venceu o Mirassol por 1 a 0 neste sábado, 2, e garantiu sua permanência na elite do Campeonato Paulista, além de assegurar uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2025. O gol da vitória foi marcado por Maceió, em um jogo disputado no Canindé, válido pela 11ª rodada do Paulistão. Com a vitória, a Portuguesa alcançou a vice-liderança do Grupo A, somando 10 pontos. Enquanto isso, o Mirassol ocupa a terceira posição do Grupo C, com 14 pontos. O duelo foi marcado por um início animado, com chances para ambos os lados, mas a Portuguesa conseguiu se manter na frente do placar e controlar o jogo.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

No segundo tempo, a Portuguesa se concentrou na defesa, enquanto o Mirassol buscava o empate sem sucesso. Os visitantes tentaram pressionar, mas esbarraram na defesa sólida da Portuguesa. Com o resultado, a Portuguesa garantiu sua vaga na Série D e agora se prepara para enfrentar o Novorizontino na próxima rodada. O jogo foi marcado por lances de perigo de ambos os lados, mas a eficiência da Portuguesa fez a diferença. Com um bom desempenho defensivo e um gol decisivo, a equipe de São Paulo conquistou uma importante vitória que garantiu sua permanência na elite do futebol paulista e a vaga na competição nacional do próximo ano.

*Reportagem produzida com auxílio de IA