Abel Braga é anunciado como novo técnico do FC Lugano, da Suíça 

Vice-campeão do último Brasileiro com o Internacional, o experiente técnico assinou contrato com o clube suíço por uma temporada, com a possibilidade de prorrogação

Reprodução/Twitter/@Internacional Abel Braga estava no Internacional até a temporada passada



Abel Braga, vice-campeão do último Campeonato Brasileiro com o Internacional, foi anunciado na manhã desta segunda-feira, 7, como novo treinador do FC Lugano, time que ficou na quarta posição do Campeonato Suíço na última temporada. O experiente técnico assinou contrato com o clube por uma temporada, com a possibilidade de prorrogação por mais uma. Em comunicado, a agremiação suíça informou que o comandante de 68 anos está concluindo os trâmites para a obtenção da autorização de trabalho e chegará à Suíça o mais breve possível.

Abel Braga estava sem trabalhar desde fevereiro, quando deixou o Colorado após o término do Brasileirão 2020, no qual o time gaúcho ficou na segunda posição – o Internacional, na última rodada, acabou empatando com o Corinthians em pleno Beira-Rio, ficando sem a taça por um ponto – o Flamengo sagrou-se campeão. Como a diretoria do clube já havia fechado com Miguel Ángel Ramírez, espanhol ex-Independiente del Valle (EQU), o técnico brasileiro acabou saindo, tendo alta aprovação. Ontem, após a goleada sofrida pelo Inter diante do Sport, pela segunda rodada do Nacional 2021, muitos torcedores pediram a volta do experiente técnico.