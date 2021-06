No Allianz Parque, Palmeiras vence a Chapecoense por 3 a 1 pelo Brasileirão

Wesley foi o destaque da partida com dois gols; Luiz Adriano e Busanello também balançaram as redes

JÚLIO ZERBATTO/MYPHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Wesley comemorando seu segundo gol na partida, que foi um golaço



O Palmeiras fez a lição de casa e venceu a Chapecoense na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado de 3 a 1 confirmou os primeiros pontos do alviverde no torneio, já que na primeira rodada perdeu do Flamengo por 1 a 0. A equipe de Abel Ferreira está em 7º lugar, enquanto os catarinenses amargam a última colocação na tabela. Dentro de campo o destaque foi Wesley que marcou duas vezes e, em uma delas, deixou o zagueiro adversário no chão. Luiz Adriano e Busanello também balançaram as redes. O primeiro gol saiu aos sete minutos depois de cruzamento rasteiro de Mayke, com Wesley concluindo na pequena área. Aos 14, Luiz Adriano apareceu para marcar depois de uma batida de escanteio. O lance foi revisado e confirmado pelo VAR.

Aos 42, Wesley apareceu de novo em contra-ataque mortal, pedalou, deixou o adversário no chão e chutou colocado, marcando um golaço. Na volta do intervalo, a Chapecoense se apresentou melhor e aos 13 minutos conseguiu diminuir com Busanello. A equipe continuou em cima e assustou Jaílson com Matheus Ribeiro e Anselmo Ramon. Apesar da pressão, a Chape não conseguiu mais balançar as redes e o jogo terminou em 3 a 1. Na próxima rodada o Palmeiras enfrenta o Corinthians, no Allianz Parque. Já a Chapecoense recebe o Ceará, na Arena Condá.