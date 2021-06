Luiz Adriano entra para top 100 dos maiores artilheiros da história do Palmeiras

O centroavante chegou ao 30º gol com a camisa do Verdão na vitória sobre a Chapecoense, no último domingo, pela segunda rodada do Brasileirão

Reprodução/Twitter/@Palmeiras Luiz Adriano comemora gol com a camisa do Palmeiras em vitória sobre a Chapecoense



Luiz Adriano foi um dos destaques da vitória por 3 a 1 do Palmeiras sobre a Chapecoense, no Allianz Parque, na noite do último domingo, 6, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Além de ser bastante participativo, o atacante deixou a sua marca, ao fazer o segundo do Alviverde paulista diante da equipe catarinense. Com a bola na rede, o centroavante chegou ao 30º gol com a camisa do Verdão, entrando para o top 100 de maiores artilheiros da história do clube. Agora, ele tem os mesmos número de Marcinho, Osmar e Raphael Veiga, sendo o último o seu atual companheiro de equipe.

Contratado em 2019, Luiz Adriano marcou sete vezes na temporada de estreia, 20 vezes em 2020 (sendo o goleador do time naquela temporada) e, até aqui, três vezes na temporada 2021. Além disso, o atacante acumula quatro assistências: uma em 2019 e três pela temporada 2020. Assim, ele passou a ser o vice-artilheiro do atual elenco palmeirense, empatado com Veiga e atrás de Willian Bigode, que soma 62 gols, o 40º colocado na história do Verdão – o líder é ídolo Heitor, com 315 gols, que defendeu as cores palestrinas na primeira metade do Século 20.