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Futebol Internacional

Adiós: veja os números de Messi pela Argentina antes da despedida da seleção

Craque faz sua ultima partida pela Albiceleste nesta terça-feira (6)
Fernando Keller

Fernando Keller

Argentina na final
O ídolo conquistou os corações argentinos e agora ocupa um lugar ao lado de Diego Maradona PEDRO PAULO DIAZ/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO

Lionel Messi se despede nesta terça-feira (6) da seleção argentina. Ele jogará um amistoso contra Benin, às 20h (de Brasília), no Monumental de Núñez,

O ídolo que conquistou os corações argentinos e agora ocupa um lugar ao lado de Diego Maradona encerra sua passagem após o vice-campeonato na Copa do Mundo de 2026.

Em sua trajetória entre decepções e títulos, Messi quebrou diversos recordes e marcou seu nome na história do futebol.

Veja abaixo os números da carreira de Lionel Messi em sua despedida da Albiceleste;

  • Jogos: 207
  • Gols: 125
  • Assistências: 68
  • Participações diretas em gols: 193
  • Média de gols por jogo: 0,60
  • Hat-tricks: 11

Números por Competição

CompetiçãoJogosGolsAssistências
Copa do Mundo FIFA342112
Copa América391418
Eliminatórias da Copa723613
Amistosos Internacionais615423
Finalissima102
Total (Seleção Principal)20712568

Títulos

Seleção Principal:

  • Copa do Mundo FIFA: 2022
  • Copa América: 2021 e 2024
  • Finalíssima (Copa dos Campeões CONMEBOL-UEFA): 2022

Categorias de Base e Seleção Olímpica:

  • Medalha de Ouro Olímpica: Pequim 2008 (Sub-23)
  • Mundial Sub-20 FIFA: 2005

Principais recordes

  • Maior artilheiro de uma Seleção Sul-Americana: 125 gols marcados.
  • Jogador com mais partidas na história da Argentina: 207 partidas oficiais.
  • Recordista absoluto de partidas em Copas do Mundo: 34 jogos disputados ao longo de 6 edições (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026).
  • Maior assistente da história das Copas do Mundo: 12 passes para gol.
  • Maior assistente da história da Copa América: 18 assistências.
  • Maior artilheiro das Eliminatórias Sul-Americanas: 36 gols marcados.
  • Único jogador eleito duas vezes o Melhor Jogador da Copa do Mundo (Bola de Ouro): 2014 e 2022.
  • Jogador com mais partidas na história da Copa América: 39 jogos disputados.

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