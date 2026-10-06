Adiós: veja os números de Messi pela Argentina antes da despedida da seleção

Craque faz sua ultima partida pela Albiceleste nesta terça-feira (6)

O ídolo conquistou os corações argentinos e agora ocupa um lugar ao lado de Diego Maradona

Lionel Messi se despede nesta terça-feira (6) da seleção argentina. Ele jogará um amistoso contra Benin, às 20h (de Brasília), no Monumental de Núñez,

O ídolo que conquistou os corações argentinos e agora ocupa um lugar ao lado de Diego Maradona encerra sua passagem após o vice-campeonato na Copa do Mundo de 2026.

Em sua trajetória entre decepções e títulos, Messi quebrou diversos recordes e marcou seu nome na história do futebol.

Veja abaixo os números da carreira de Lionel Messi em sua despedida da Albiceleste;

Jogos: 207

207 Gols: 125

125 Assistências: 68

68 Participações diretas em gols: 193

193 Média de gols por jogo: 0,60

0,60 Hat-tricks: 11

Números por Competição

Competição Jogos Gols Assistências Copa do Mundo FIFA 34 21 12 Copa América 39 14 18 Eliminatórias da Copa 72 36 13 Amistosos Internacionais 61 54 23 Finalissima 1 0 2 Total (Seleção Principal) 207 125 68

Títulos

Seleção Principal:

Copa do Mundo FIFA: 2022

2022 Copa América: 2021 e 2024

2021 e 2024 Finalíssima (Copa dos Campeões CONMEBOL-UEFA): 2022

Categorias de Base e Seleção Olímpica:

Medalha de Ouro Olímpica: Pequim 2008 (Sub-23)

Pequim 2008 (Sub-23) Mundial Sub-20 FIFA: 2005

Principais recordes