Adiós: veja os números de Messi pela Argentina antes da despedida da seleção
Lionel Messi se despede nesta terça-feira (6) da seleção argentina. Ele jogará um amistoso contra Benin, às 20h (de Brasília), no Monumental de Núñez,
O ídolo que conquistou os corações argentinos e agora ocupa um lugar ao lado de Diego Maradona encerra sua passagem após o vice-campeonato na Copa do Mundo de 2026.
Em sua trajetória entre decepções e títulos, Messi quebrou diversos recordes e marcou seu nome na história do futebol.
Veja abaixo os números da carreira de Lionel Messi em sua despedida da Albiceleste;
- Jogos: 207
- Gols: 125
- Assistências: 68
- Participações diretas em gols: 193
- Média de gols por jogo: 0,60
- Hat-tricks: 11
Números por Competição
|Competição
|Jogos
|Gols
|Assistências
|Copa do Mundo FIFA
|34
|21
|12
|Copa América
|39
|14
|18
|Eliminatórias da Copa
|72
|36
|13
|Amistosos Internacionais
|61
|54
|23
|Finalissima
|1
|0
|2
|Total (Seleção Principal)
|207
|125
|68
Títulos
Seleção Principal:
- Copa do Mundo FIFA: 2022
- Copa América: 2021 e 2024
- Finalíssima (Copa dos Campeões CONMEBOL-UEFA): 2022
Categorias de Base e Seleção Olímpica:
- Medalha de Ouro Olímpica: Pequim 2008 (Sub-23)
- Mundial Sub-20 FIFA: 2005
Principais recordes
- Maior artilheiro de uma Seleção Sul-Americana: 125 gols marcados.
- Jogador com mais partidas na história da Argentina: 207 partidas oficiais.
- Recordista absoluto de partidas em Copas do Mundo: 34 jogos disputados ao longo de 6 edições (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026).
- Maior assistente da história das Copas do Mundo: 12 passes para gol.
- Maior assistente da história da Copa América: 18 assistências.
- Maior artilheiro das Eliminatórias Sul-Americanas: 36 gols marcados.
- Único jogador eleito duas vezes o Melhor Jogador da Copa do Mundo (Bola de Ouro): 2014 e 2022.
- Jogador com mais partidas na história da Copa América: 39 jogos disputados.
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