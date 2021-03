Agüero na Copa Sul-Americana? Clube admite interesse em atacante do Manchester City

O centroavante anunciou que deixará o clube inglês após dez anos, ao final da temporada europeia, em junho deste ano

O atacante Sergio Agüero anunciou que deixará o Manchester City após dez anos, ao final da temporada europeia, na metade deste ano. Maior ídolo da história do clube inglês, o centroavante, agora, busca um espaço para se recolocar no futebol. E, se depender do Independiente, da Argentina, as portas estão abertas para o seu retorno. Atual treinador do time argentino, Julio César Falcioni disse nesta terça-feira, 30, que os dirigentes chamarão “Kun”, como é conhecido o atleta, para uma conversa e “ver se ele deseja voltar para sua casa”.

“Estávamos conversando com ‘Yoyo (Maldonado, secretário-geral do clube), eles vão chamá-lo para ver se ele quer. Se ele quiser, seria um prazer dirigi-lo novamente”, disse Falcioni, em entrevista à “TyC Sports”. “Nós nos conhecemos bem, estivemos juntos por um ano. Acho que temos boas lembranças daquela época, então espero que possamos conseguir. Aqui ele não poderá assinar algo parecido com o que você ganha lá, mas estaria defendendo as cores que ele ama.Sei que haverá a intenção de chamá-lo e propor que volte para casa, volte para o país, que possa se sentir confortável e que possa nos ajudar a fazer um Independiente maior”, completou o treinador, que terá pela frente o Campeonato Argentino e a Copa Sul-Americana nesta temporada.

Para o técnico, Agüero está no futebol europeu há “muitos anos” e por isso “seria bom” que voltasse ao seu país para “estar com todas as pessoas de quem ele gosta”. O atacante, atualmente com 32 anos, deixou o Independiente em 2006 para assinar pelo Atlético de Madrid e, em 2011, chegou ao clube inglês, do qual é o maior artilheiro da história com 257 gols em 384 partidas até o momento.