Após 10 anos, Agüero anuncia saída do Manchester City ao final da temporada

Atacante argentino não renovou seu contrato e deixa a equipe em junho; Clube anunciou uma estátua para o jogador

Reprodução / Twitter / Manchester City Sergio Agüero encerra seu ciclo de 10 anos no Manchester City



O Manchester City anunciou nesta segunda-feira, 29, que a atual temporada será a última do atacante Sergio Agüero, que deixará o clube após dez anos. Maior artilheiro da história dos ‘Citizens’ e ídolo da torcida, o centroavante argentino não renovará o contrato que termina em 30 de junho deste ano. Desde 2011, quando foi contratado junto ao Atlético de Madrid, ‘Kun’ Agüero disputou 384 partidas pela equipe de Manchester e marcou 257 gols. É recordista de bolas na rede desde 2017, quando ultrapassou Eric Brook, que fez 177 nas décadas de 1920 e 1930. Em suas redes sociais, Agüero se despediu da torcida. “Quando se encerra um ciclo se tem muitas sensações. Saiu com a enorme satisfação e orgulho de ficar 10 temporadas no Manchester City, algo inusitado nesses tempos para um jogador profissional. 10 temporadas com conquistas importantes, no que pude me tornar o maior goleador da história e criei um vínculo indescritível com todas as pessoas do clube e que sempre levarei em meu coração”, escreveu.

“Virá uma nova etapa com outros desafios e me sinto em plenitude para encarar com a mesma paixão e profissionalismo ao qual me entreguei sempre para continuar competindo em alto nível”, completou. O argentino sairá após ter conquistado três títulos do Campeonato Inglês, um da Copa da Inglaterra e cinco da Copa da Liga. O número pode subir porque o City lidera a Premier League, está nas semifinais da Copa da Inglaterra, na final da Copa da Liga e nas quartas de final da Liga dos Campeões, taça jamais conquistada pelo clube. Ele é também o recordista de ‘hat-tricks’ – três gols no mesmo jogo – no Inglês, com 12, mas nesta temporada perdeu espaço e esteve em campo apenas 14 vezes.

O presidente o City, Khaldoon Al Mubarak, revelou que uma estátua do atacante foi encomendada para ficar ao lado das estátuas de David Silva e Vincent Kompany. O clube ainda homenageará Agüero com a instalação de um mosaico permanente na City Football Academy. “A contribuição de Sergio para o Manchester City nos últimos 10 anos não pode ser considerada exagero. A sua lenda ficará gravada de forma indelével na memória de todos os que amam o Clube e talvez até mesmo daqueles que simplesmente amam o futebol”, disse Mubarak ao site oficial da equipe.

*Com informações da EFE