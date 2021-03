São Paulo oficializa acerto com William até o final da temporada

O volante, de 34 anos, estava no futebol mexicano e assinou contrato até o final de 2021, com a possibilidade de renovação por mais um ano

Divulgação William é o novo reforço do São Paulo



O São Paulo oficializou na tarde desta terça-feira, 30, a contratação de William. O volante, de 34 anos, estava no futebol mexicano e assinou contrato até o final da temporada, com a possibilidade de renovação por mais um ano. Desta forma, o Tricolor anuncia mais um reforço para 2021. Até o momento, Bruno Rodrigues, Orejuela, Miranda e Éder já foram apresentados para o torcedor como novos contratados. Benítez, ex-Vasco, está acertado e já treina com o restante do elenco, mas ainda aguarda detalhes burocráticos para ser oficializado.

William da Silva começou a sua trajetória no futebol nas categorias de base do Juventus, da Mooca, em São Paulo, antes de se transferir ao Palmeiras, ainda garoto. O atleta, porém, sofreu com problemas de saúde, tendo duas paradas cardíacas na adolescência e precisando interromper a sua carreira por quase dois anos e meio, entre 2004 e 2006. No Alviverde, ele até voltou ao gramado, mas teve pouco espaço no time principal e foi emprestado a diversas equipes, como Ipatinga, Náutico, Vitória e Joinville. Em 2012, ele trocou o clube paranaense pelo Busan Ipark, da Coreia do Sul, onde permaneceu por apenas uma temporada até migrar para o futebol mexicano, em 2013.

O seu melhor momento no futebol aconteceu, de fato, no México. Primeiro, no Querérato, William da Silva pôde dividir vestiário com Ronaldinho Gaúcho, que teve passagem discreta pelo time, entre 2014 e 2015. Lá, o volante também conheceu e criou um forte vínculo com Tiago Volpi – de acordo com o “Yahoo Esportes”, o goleiro teve participação direta na negociação com o São Paulo. Depois, vestiu a camisa do América e desde então defendia o Toluca, onde fez 73 partidas, marcou sete gols e deu quatro assistências. Em campo, William é conhecido como um segundo homem de meio, participando da construção e se aproximando da área para concluir das jogadas. Os números da plataforma “SofaScore também apontam que ele é um jogador bastante combativo, ativo nas roubadas de bola. No sistema do técnico Hernán Crespo, então, o canhoto chega para disputar posição com Daniel Alves, Hernanes, Tchê Tchê e outras figuras importantes.