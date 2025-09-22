Aitana Bonmatí leva Bola de Ouro 2025 pelo terceiro ano seguido

Jogadora do Barcelona não era apontada como a favorita para a premiação; ela disputou o prêmio com a também espanhola Mariona Caldentey

Photo by Franck FIFE / AFP Meio-campista espanhola do Barcelona e vencedora da Bola de Ouro 2024, Aitana Bonmati, reage após receber o prêmio Bola de Ouro Feminina durante a cerimônia de premiação da Bola de Ouro France Football 2025 no Théâtre du Chatelet, em Paris



Pelo terceiro ano seguido, Aintana Bonmatí, jogadora do Barcelona, foi eleita a Bola de Ouro. Detentora do troféu de 2023 e 2024, ela soma agora mais uma em sua categoria. Apesar de aparece entre os nomes a se ganhara, ela não era apontada como a favorita, pelo fato do Barcelona não ter ganhado a Champions League, e a Espanha ter perdido a Eurocopa para a Inglaterra, o que fez com que o nome de Alessia Russo circulasse entre a favorita para a premiação, entretanto, a inglesa ficou com a terceira posição. Mariona Caldentey, também da Espanha, ficou com o segundo lugar.

“Terceira vez aqui, já não sei mais o que falar. “Esse ano é o primeiro que temos os menos prêmios que os homens, essa igualdade que vinhamos pedido e hoje conseguimos”, disse. “Sempre falo que somos mais do que futebolistas, temos exemplo no mundo todo e para nova geração acho que será melhor, elas podem sonhar com se tornar futebolistas, o futuro será muito melhor”, disse a jogadora.

A rainha Marta, eleita seis vezes a melhor do ano, mas que ainda não tem nenhuma Bola de Ouro, e Amanda Gutierres, jogadora do Palmeiras, e duas vezes artilheira do Brasileiro Feminino, estava na lista de indicada, contudo, ficou fora do Top 10. Marta ficou em 12º, enquanto Amanda ficou em 21º.