Brasil termina Bola de Ouro sem nenhum vencedor; veja como foi a premiação

Atletas brasileiros concorriam em seis premiações, entre elas melhor jogador e jogadora, mas não triunfaram; melhor colocação foi de Estevão e Vini Jr. ficou na 16ª posição

Photo by Franck FIFE / AFP Atacante francês Ousmane Dembélé, do Paris Saint-Germain, e a meio-campista espanhola Aitana Bonmati, do Barcelona e vencedora da Bola de Ouro de 2024, posam após receberem os prêmios Bola de Ouro durante a cerimônia de premiação da Bola de Ouro France Football de 2025, no Théâtre du Chatelet, em Paris



Foram conhecidos nesta segunda-feira (22) as melhores jogadoras e jogadores da temporada de 2024 e 2025. Ousmane Dembélé foi o grande vencedor da Bola de Ouro, que teve o prêmio entregue das mãos de Ronaldinho Gaúcho, penúltimo brasileiro a vencer a Bola de Ouro – último foi o Kaká em 2007. Lamine Yamal, ficou com a segunda posição. Já no feminino, pelo terceiro ano seguido, a espanhola Aitana Bonmatí ficou com a Bola de ouro.

O Brasil teve indicados em seis categorias, porém, terminou a noite sem nenhuma premiação.

Melhor jogador

Melhor jogadora

Melhor treinador de time feminino

Melhor goleiro

Melhor time

Melhor jogador sub-21

Estevão, que concorreu na categoria Kopa, foi o brasileiro melhor colocado, ficando na quarta posição. O Brasil ainda concorre a melhor jogara do ano no jogo contra o Peru que terminou com o gol de Andreas Pereira, hoje o Palmeiras. Resultado sai no dia 23 de setembro, às 11h, e quem votar concorre a um par de ingresso para a premiação de 2026.

A rainha Marta, seis vezes a melhor do mundo, concorreu, junto com a jogadora Amanda Gutierres, do Palmeiras, na categoria principal, melhor jogadora, mas as atletas ficaram na 12ª e 21ª, respectivamente. Já no masculino, Vini Júnior, que ficou com a segunda posição no ano passado, ficou de fora do top 10 neste ano. Por outro lado, Raphinha, do Barcelona, foi o representante do Brasil, mas ficou com a quinta posição.

O treinador Arthur Elias, da Seleção Brasileira Feminina, concorreu pelo segundo ano seguido a premiação de melhor treinado de futebol feminino, contudo, perdeu o troféu para Sarina Wiegman, técnica da Inglaterra e três vezes consecutiva campeã da Eurocopa. Já em melhor goleiro, Alisson também não conseguiu triunfar, o mesmo do Botafogo, que não levou como melhor time.

A cerimônia da Bola de Ouro deste ano ficou marcou que igualdade nas premiações entre homens e mulheres. Foi a primeira vez que as jogadoras concorrem nas categorias Yashin, que elege o melhor goleiro, Kopa, que escolhe o melhor jogador sub-21, e Gerd Muller, para a artilheira do campeonato. Como de costume, teve homenagens a ídolos do esporte que morreram, neste ano, a homenagem foi para Diogo Jota, André Silva, que morreram e um acidente de carro na Espanha em julho deste ano.

Confira os vencedores do Bola de ouro 2025:

Bola de ouro

Masculino – Ousmane Dembélé

“Bola de ouro não era um objetivo da minha carreira, mas receber um troféu desses é muito bom. Quero agradecer toda essa geração da França, crescemos e evoluímos, agradecer ao técnico da França que sempre me chamou e me apoiou”, disse o jogador que até uns anos atrás nem era cogitado para estar na lista da Bola de Ouro.

Feminino – Aitana Bonmatí

Pelo terceiro ano seguido, a espanhola Aitana Bonmatí, foi a Bola de Ouro do feminino. Desbancou Mariona Caldentey. “Terceira vez aqui, já não sei mais o que falar. “Esse ano é o primeiro que temos os menos prêmios que os homens, essa igualdade que vinhamos pedido e hoje conseguimos”, disse.

Prêmio Sócrates – Xana Fundación

Fundação dedicada a filha do técnico Luiz Henrique, que morre em 2019, aos 9 anos, em decorrência de um osteossarcoma, um tipo de câncer ósseo.

Clube do ano

Masculino – PSG

Feminino – Arsenal

Arsenal se reestruturou na Champions League e foi campeã da competição em cima do Barcelona, de virada, porque perdeu o primeiro jogo, mas venceu o segundo. “Invistam nas mulheres e no futebol feminino, é bom para todos”, declarou o time inglês.

Troféu Gerd Muller

Masculino – Viktor Gyokeres

“Ser capaz de estar aqui diante de você sé uma sensação incrível, eu sempre tive fome por gols e é uma honra receber esse prêmio, então obrigada família”, disse Viktor durante ao receber o prêmio.

Feminino – Ewa Pajor

Emocionada, a jogadora do Barcelona relembrou seu passado até chegar ao Barcelona, e falou sobre a importância de valorização do futebol feminino. “Aquela garota da cidadezinha da Polônia nunca imaginava estar aqui representando o Barcelona e a Polônia, sem vocês nunca teria conseguido ganhar”, disse, relembrando que esse foi o primeiro ano que a Polônia conseguiu se disputar para a Eurocopa.” Estou orgulhosa de fazer parte do crescimento do futebol feminino”, concluiu.

Troféu Yashin

Confira os vencedores:

Masculino – Gianluigi Donnarumma

Gianluigi Donnarumma, campeão da Champions League com o PSG, e recém-contratado pelo Manchester City, agradeceu a premiação. “Uma honra receber esse prêmio. Estou muito feliz pelo meu desempenho na temporada passada, graças a meus companheiros estou aqui nesse palco”, disse. Apesar do título conquistado no time francês, Donnarumma foi para a Inglaterra por causa de um processo de renovação no PSG. “Nossa temporada foi formidável, mas agora estou focado na minha nova aventura, quero agradecer o Manchester City, temos muitos objetivos que quero alcançar”.

Feminino – Hanna Hampton

“É uma conquista minha, mas muito mais das goleiras do futebol feminino e tem outras jogadoras que dividem esse prêmio comigo, quero agradecer minha família. Agradecer Sarina que teve confiança em mim na Seleção”, disse a goleira da Seleção inglesa e que também defende o Chelsea.

Troféu Cruyff

Masculino – Luiz Henrique

Apesar de não ter comparecida à premiação por causa do jogo entre PSG e Olympique, Luiz Henrique enviou um recado para agradecer a conquista. “Momento de agradecer minha família, porque também é especial para eles, agradecer a todos do PSG, fizeram um ano incrível”, declarou.

Feminino – Sarina Wiegman

Vencedora de três edições seguidas da Eurocopa Feminina, Sarina Wiegman desbancou Arthur Elias e foi eleita a melhor treinadora de time feminino. Ela ficou com a taça de 2017, com a Holanda, e Inglaterra, em 2022 e 2024. “Que honra é esse prêmio após um torneio muito especial. Quero agradecer as jogadoras, a comissão técnica, a todos. Quebramos recorde juntos. Esse prêmio não é algo pessoal, é o reconhecimento do futebol feminino, ta trajetória e do que fizemos até agora. Precisamos assumir as responsabilidade e nos mantermos, espero continuar nossa luta contra o racismo. Futebol sempre deveria unir”.

Troféu Kopa

Feminino – Vicky Lopes

“Dedico esse prêmio a minha mãe que está no céu, ela me torna uma jogadora cada dia melhore. Também quero agradecer ao Real Madrid feminino e todas as pessoas que me apoiaram nesses primeiros passos, desde sub-17 até a seleção, também não posso esquecer no Barcelona”, disse a jogadora do Barcelona.

Masculino – Lamine Yamal