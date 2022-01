Ajax acerta venda de David Neres ao Shakhtar Donetsk, diz jornalista italiano

Vínculo com a equipe ucraniana irá até junho de 2026; por ser o clube formador, o São Paulo receberá uma parcela do valor da transferência

Divulgação UEFA Atacante foi um dos destaques do Ajax semifinalista da Champions de 2019



O Ajax acertou a venda do brasileiro David Neres, ex-jogador do São Paulo, para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. A informação foi divulgada pelo jornalista italiano Fabrizio Romano, especializado em transferências no futebol. A transferência do brasileiro envolverá o pagamento de uma quantia de até 17 milhões de euros – aproximadamente R$ 95 milhões -, além de bônus e variáveis. Como clube formador, o São Paulo receberá uma quantia de aproximadamente R$ 2,8 milhões. A imprensa holandesa informou ainda que a venda de Neres permitirá que o Ajax vá atrás da contratação de Bergwijn, do Tottenham, que deve ter um custo semelhante ao valor recebido por Neres. Aos 24 anos, Neres deixará o futebol holandês depois de cinco anos e meio no país. Neste período, disputou 180 jogos, marcando 47 gols, venceu dois Campeonatos Holandeses, uma Copa da Holanda e foi um dos destaques da equipe semifinalista da Champions League de 2019. O novo vínculo com o Shakhtar durará até junho de 2026.