Al Hilal massacra Al Jazira com gol de brasileiro e enfrenta o Chelsea na semifinal do Mundial

O placar representa a maior goleada da história do torneio organizado pela Fifa

EFE/EPA/ALI HAIDER O AL Hilal venceu o Al Jazira por 6 a 1 nas quartas de final do Mundial de Clubes



O Al Hilal avançou para a semifinal do Mundial de Clubes, na tarde (horário de Brasília), deste domingo, 6, ao massacrar o anfitrião Al Jazira por 6 a 1, no estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos – o placar representa a maior goleada da história do torneio da Fifa. Mesmo saindo atrás do placar, levando um gol de Diaby, a equipe da Arábia Saudita conseguiu a virada ainda no primeiro tempo com Ighalo e o brasileiro Matheus Pereira. Na segunda etapa, Mohammed Kanno, Al Dawsari, Marega e Carrillo completaram a vitória do atual campeão asiático, que contou com a estreia de Michael, ex-Goiás e Flamengo. Agora, o Al Hilal encara o Chelsea, na próxima quarta-feira, 9, no mesmo lugar. Um dia antes, Palmeiras e Al Ahly (Egito) se enfrentam pelo outra semifinal.