Santos parabeniza Neymar pelo aniversário de 30 anos; craque sinaliza retorno em resposta

‘Já já nosso caminho se cruza novamente’, escreveu o atacante, que tem contrato com o Paris Saint-Germain até junho de 2025

EDMAR BARROS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Revelado pelo Santos, Neymar é o camisa 10 da seleção brasileira



O Santos tratou de fazer uma série de homenagens a Neymar neste sábado, 5, data em que o craque revelado na Vila Belmiro completa 30 anos. Através das redes sociais, o Peixe relembrou grandes momentos do atacante na Baixada e reafirmou que as portas do clube estão abertas para um possível retorno. O que muitos santistas não esperavam é que o atual camisa 10 do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira iria confirmar o desejo de voltar a vestir as cores do Alvinegro praiano. “Já já nosso caminho se cruza novamente”, escreveu o astro, respondendo uma mensagem deixada pela equipe de comunicação do Santos no Instagram. Veja abaixo.

Recentemente, Neymar renovou seu contrato com o Paris Saint-Germain, prorrogando o vínculo até a metade de de 2025 após uma longa novela. Em fase final de recuperação de uma lesão no tornozelo, o atacante deverá reforçar o time de Maurício Pochettino nas oitavas de final da Liga dos Campeões, diante do Real Madrid – o jogo de ida acontece no próximo dia 15, na capital francesa, enquanto a volta está agendada somente 9 de março, na Espanha. Formado nas categorias de base do Peixe, Neymar rapidamente tornou-se ídolo da torcida, sendo protagonista nos títulos da Libertadores da América (2011) e da Copa do Brasil (2011), além do tri do Paulistão (2010, 2011 e 2012) e da conquista da Recopa (2012). Vendido ao Barcelona, o astro também trilhou uma passagem de sucesso, ganhando a Liga dos Campeões (2014-15), o Mundial de Clubes (2015), o bi do Espanhol (2014–15 e 2015–16) e outras competições de menor expressão.

O tweet é de 2011, mas se quiser matar essa saudade em 2022… 😂🤍🖤 #NeyDayhttps://t.co/yMPJwJydvc — #SantosDoMundo (@SantosFC) February 5, 2022