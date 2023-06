Inter Miami anuncia contratação de Sergio Busquets, que jogará com Messi nos EUA

Espanhol jogou ao lado do argentino enquanto atuaram no Barcelona; juntos, dupla conquistou três Liga dos Campeões, três mundiais de clubes e oito ligas espanhóis

Michael Reaves / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Sergio Busquets, meio campista do Barcelona, durante coletiva de imprensa do clube espanhol na última temporada



O Inter Miami utilizou as suas redes sociais nesta sexta-feira, 23, para anunciar o mais novo reforço do time norte-americano. Trata-se de Sergio Busquets, o volante espanhol de 34 anos de idade que voltará a reeditar parceria com Lionel Messi. Juntos, a dupla integrou a categoria de base do clube catalão e, após serem integrados no elenco profissional, jogaram juntos entre 2008 e 2021. Os dois conquistaram três Liga dos Campeões, três mundiais de clubes e oito ligas espanhóis, além de outros troféus. No anuncio realizado pelo clube dos Estados Unidos, o Inter Miami compilou uma sequência de falas de Luka Modric, Xavi Hernández, Riquelme, Lionel Messi e Vicente del Bosque sobre o futebol desempenhado por Busquets. O jogador já havia anunciado no início de maio que nção atuaria mais pelo Barcelona após o fim desta temporada europeia. Com 719 jogos disputados pelo Barça, o espanhol é o terceiro jogador com mais partidas na história do clube espanhol, atrás apenas de Messi e de Xavi Hernández. Com 32 títulos pelo Barcelona, Busquets conquistou o campeonato espanhol da temporada 2022/2023.