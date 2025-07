Al-Hilal surpreende, faz história, elimina Manchester City e vai às quartas do Mundial

Resultado coloca a equipe da Arábia Saudita no caminho do Fluminense; partida entre sauditas e Fluminense, pelas quartas de final, ocorre nesta sexta-feira, dia 4, às 16h (de Brasília)

EFE/EPA/MIGUEL RODRIGUEZ Kalidou Koulibaly, do Al Hilal (D), comemora seu gol durante o primeiro tempo extra da partida da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025 entre Manchester City e Al Hilal em Orlando, Flórida, EUA



O jogo entre Manchester City e Al-Hilal ficou marcado como mais um daqueles surpreendentes do Mundial de Clubes. Isso porque, o time inglês, que entrou em campo como grande favorito, foi eliminado nesta terça-feira (1), noite de segunda-feira (30), nos Estados Unidos, pela equipe saudita, em um jogo de 7 gols. Os dois times protagonizaram uma das melhores partidas do torneio, com diferentes estratégias, que levaram o duelo para o tempo extra no Camping World Stadium, em Orlando.

O Manchester até saiu na frente, abriu o placar logo no começo do primeiro tempo. Aos 10 minutos, Aït-Nouri recebeu na área. O chute saiu errado, mas caiu para Bernardo Silva abrir o placar. Houve reclamação dos sauditas, por a bola ter tocado no braço, recolhido, do lateral. O árbitro Jesús Valenzuela validou o gol. O City só não fez mais por causa do goleiro marroquino Bono. Na volta para a etapa final, o Al-Hila precisou de sete minutos para empatar e virar a partida. No primeiro, mérito de Malcom, que carregou a bola pela direita e abriu para Cancelo. O português cruzou, a bola rebateu e caiu para Marcos Leonardo igualar. Sem que o City assimilasse o empate, o Al-Hilal voltou a tentar a bola nas costas dos defensores. Em contra-ataque, Cancelo lançou Malcom, que fez mais um gol brasileiro e virou o jogo.

O resultado fez o City, de Guardiola, buscar o resultado. Eles conseguiram. O gol do até então apagado Haaland veio em um bate e rebate após escanteio, mas não o suficiente para evitar prorrogação. Em cobrança de escantei, Rúben Neves cruzou na cabeça de Koulibaly. O zagueiro senegalês, que fazia uma exibição defensiva brilhante, mandou para o gol de Ederson.

Guardiola escolheu Phil Foden para mudar o jogo. O britânico entrou no lugar de Rodri, aumentando a presença na área. Cherki, então, cruzou em direção ao próprio Foden, que empatou por 3 a 3. Esgotados, os atletas de ambos os times não conseguiam mais demonstrar intensidade. Marcos Leonardo sentiu cãibras, mas continuou em campo. Foi ele o escolhido pelo destino para chutar, já caído, a bola rebatida por Ederson em cabeceio de Milinkovic-Savic para o fundo das redes.

O resultado histórico coloca a equipe da Arábia Saudita no caminho do Fluminense nas quartas de final. A partida entre sauditas e Fluminense, pelas quartas de final, ocorre nesta sexta-feira, dia 4, às 16h (de Brasília), também no Camping World Stadium. O vencedor enfrenta quem passar entre Palmeiras e Chelsea, que jogam no mesmo dia, mas às 22h, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

*Com informações do Estadão Conteúdo

