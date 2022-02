Al Jazira goleia o AS Pirae na estreia e vai às quartas de final do Mundial de Clubes

Agora, o time dos Emirados Árabes Unidos enfrenta o Al Hilal, da Arábia Saudita, para saber quem enfrenta o Chelsea na semifinal do torneio

EFE/EPA/ALI HAIDER O Al Jazira se classificou para as quartas de final do Mundial de Clubes com uma goleada sobre o AS Pirae



O Al Jazira, atual campeão dos Emirados Árabes Unidos, garantiu sua vaga nas quartas de final do Mundial de Clubes, nesta quinta-feira, 3, ao golear o AS Pirae, do Taiti, por 4 a 1, no estádio Mohammed Bin Zayed. Dominante desde o começo do jogo, os donos da casa venceram com gols de Al Ameri, Al Attas, Milos Kosanovic e Abdoulay Diaby, enquanto o representante da Oceania descontou com Mohammed Rabbi (contra). Agora, o Al Jazira enfrenta o Al Hilal, da Arábia Saudita, no próximo domingo, 6, às 13h30 (de Brasília). O ganhador do duelo terá pela frente o Chelsea, em semifinal agendada para a próxima quarta-feira, 9.