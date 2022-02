Exclusivo: Rincón manda recado para reforços do Corinthians e analisa situação de Sylvinho 

Ídolo do Corinthians foi o convidado de honra do programa ‘Bate-Pronto’, do Grupo Jovem Pan, desta quarta-feira, 2

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/Rodrigo Coca/Agência Corinthians Freddy Rincón, ídolo do Corinthians, concedeu entrevista ao programa 'Bate-Pronto', da Jovem Pan



Ídolo do Corinthians, Freddy Rincón foi o convidado de honra do programa “Bate-Pronto”, do Grupo Jovem Pan, desta quarta-feira, 2. Em conversa com a bancada, o ex-jogador do Timão foi questionado sobre sua expectativa para a temporada do Alvinegro, que irá disputar a Libertadores da América com Renato Augusto, Paulinho, Willian e companhia. Para o colombiano, a chegada dos reforços é importante, mas eles precisam demonstrar empenho. “O Corinthians trouxe bons jogadores, o que é legal. Mas qual é a disposição e o comprometimento desses caras com o time? É lógico que a torcida não vai deixar ele ficar encostado, mas é bom eles não terem esquecido o que é o Corinthians”, disse.

Campeão do Mundial de Clubes (2000), do Brasileirão (1998 e 1999) e do Paulistão (1999) com o Corinthians, Rincón também saiu em defesa do técnico Sylvinho, que constantemente é alvo de críticas da torcida organizada do clube. “Agora, o Sylvinho está no começo do trabalho e as contestações são normais. O problema é que, para o Sylvinho ficar e calar a boca de muitos, só se ele for campeão. Por enquanto, vai ter que aguentar tudo que estão falando”, analisou o ex-jogador, que está na cidade de Cali, na Colômbia, com sua família. Além do Timão, o colombiano teve passagens por Palmeiras, Santos e Cruzeiro no futebol brasileiro. Sua carreira foi encerrada justamente no Alvinegro paulista, em 2004.

