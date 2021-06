Alemanha faz 7 a 1 na Letônia, ‘revive’ pesadelo brasileiro e gera memes na web; confira

Gosens, Gundogan, Muller, Ozols (contra), Gnabry, Werner e Sané marcaram para a seleção alemã, que dominou o adversário do começo ao fim

EFE/EPA/SASCHA STEINBACH A Alemanha venceu a Letônia por 7 a 1



Os amantes da seleção brasileira “reviveram” um trauma na tarde desta segunda-feira, 7, ao acompanhar a vitória da Alemanha por 7 a 1 sobre a Letônia, em Dusseldorf, no último amistoso da equipe treinada por Joachim Low antes da estreia na Eurocopa 2021. Isto porque o placar da goleada aplicada pelos alemães é o mesmo da derrota do Brasil, na semifinal da Copa do Mundo de 2014, em pleno Mineirão. Como não poderia ser diferente, dezenas de internautas relembraram da vexatória eliminação em casa naquele Mundial, fazendo memes e se divertindo com a situação.

Gosens, Gundogan, Muller, Ozols (contra), Gnabry, Werner e Sané marcaram para a seleção alemã, que dominou o adversário do começo ao fim. Saveljevs, no segundo tempo, fez o “o gol de honra” da Letônia, modesta seleção do Velho Continente que não jogará a Eurocopa. A Alemanha estreia na competição no dia 15 diante da França, em confronto pelo Grupo F. Na mesma chave, os germânicos enfrentarão Portugal e Hungria. Vale lembrar que os dois primeiros colocados mais os quatro melhores terceiros avançam para as oitavas de final.

Veja algumas reações abaixo:

Já entendi, Alemanha queria um tbt do jogo contra o Brasil kkkkkkkkk — ferreira (@mthsferreirao) June 7, 2021

7×1 pra Alemanha, acho que já vi esse filme… — Layavinn (@Layavinn) June 7, 2021

espero q o br n precise enfrentar a alemanha na copa de novo pic.twitter.com/2Jeoxf6t2p — ☆ (@lthsvogue) June 7, 2021

Brasil 🤝 Letônia Tomar 7×1 da Alemanha pic.twitter.com/1AcX1KPFmV — Um louco qualquer (@1loucoqualquer_) June 7, 2021

A essa altura do jogo o narrador na Letônia já deve ter falado šeit viņi atkal nāk várias vezes Alemanha 7 X 1 Letônia pic.twitter.com/jAYBTDcn4H — Olha o que ele fez (@olhaoqueelefezz) June 7, 2021

essa seleção da letônia é minúscula mesmo 🤏🤏😹 kkkk tomando 7×1 da alemanha lmao — lucas vinícius (@lucasinutilismo) June 7, 2021