Alemanha goleia a Macedônia do Norte e é primeira classificada à Copa do Mundo de 2022

Placar de 4 a 0 coloca a Mannschaft como a primeira seleção europeia a confirmar vaga

DFB/Philipp Reinhard Time alemão comemora gol de Havertz no segundo tempo



A seleção da Alemanha está confirmada na disputa da Copa do Mundo de 2022, no Catar. A Mannschaft é a segunda equipe que ‘carimbou’ o passaporte, além da anfitriã. Nesta segunda-feira, 11, os alemães venceram a Macedônia do Norte por 4 a 0, na oitava rodada das eliminatórias europeias e chegaram aos 21 pontos, na liderança do Grupo J. A diferença para o segundo colocado na tabela, a Romênia, é de oito pontos em apenas seis que serão disputados. O jogo na Toshe Proeski Arena, na cidade de Escópia, não teve um primeiro tempo muito animador. A Alemanha teve dificuldades em jogar, enquanto a Macedônia até tentou se lançar ao ataque, mas não foi efetiva. No segundo tempo, no entanto, a história foi diferente.

Logo aos cinco minutos, em contra-ataque rápido, Thomas Müller tirou do goleiro e tocou para Havertz empurrar para as redes. A partir daí, os alemães se lançaram mais ao ataque. Aos 24, Timo Werner também recebeu passe de Müller, e chutou forte, fazendo 2 a 0. Aos 27, o camisa 9 apareceu novamente em chute colocado no canto do goleiro Dimitrievski e marcou o terceiro. O placar elástico não deixou que a Alemanha se acomodasse e aos 37, Musiala chutou cruzado e fez o 4º. A Alemanha volta a jogar contra Liechtenstein dia 11 de novembro e encerra as eliminatórias no dia 14 contra a Armênia.