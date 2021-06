Alemanha sofre, mas empata com a Hungria e avança às oitavas da Eurocopa

Havertz e Goretkza marcaram para o time da casa, enquanto Szalai e Schafer foram os responsáveis pelos gols dos visitantes

EFE/EPA/Kai Pfaffenbach Alemanha e Hungria empataram em 2 a 2



A Alemanha sofreu bastante e apresentou sinais de que daria um vexame, mas empatou em 2 a 2 com a Hungria e garantiu sua vaga para as oitavas de final da Eurocopa, nesta quarta-feira, 23, na Allianz Arena, na cidade de Munique. Em confronto válido pela última rodada da chave F, a seleção alemã ficou atrás duas vezes do placar, mas conseguiu o empate no fim. Havertz e Goretkza marcaram para o time da casa, enquanto Szalai e Schafer foram os responsáveis pelos gols dos visitantes. Agora, os alemães enfrentam a Inglaterra nas oitavas, em jogo marcado para a próxima terça-feira, 29, em Wembley, na Inglaterra. Os húngaros estão eliminados.

A equipe treinada por Joachim Low foi surpreendida logo aos 10 minutos, quando Sallai cruzou bola na cabeça de Szalai, que cabeceou no canto, sem chances de defesa para Neuer. Tentando tomar as rédeas da partida, a seleção alemã controlou a posse de bola, mas encontrou poucos espaços na defesa adversária. Na melhor chance, Hummels acertou o travessão. Na volta do intervalo, o confronto ficou mais aberto, com Fiola e Salai tendo chances claras para fazer o segundo no contra-ataque. A Alemanha, no entanto, encontrou o empate com Havertz, meio-campista que aproveitou confusão na área para marcar, aos 20 minutos. Dois minutos depois, Schafer aproveitou cochilo na defesa após toque de Ádám Szalai pelo alto e toca de cabeça na saída de Neuer, recolocando a Hungria à frente. Já na reta final, Goretzka ficou com a sobra na entrada da área e chutou forte para empatar, acabando com o desespero dos alemães.